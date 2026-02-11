Eşref Rüya’nın kara meleği

“ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM”

Eşref Rüya’da Eşref ve Nisan’ın belalısı Dinçer’in gizemli yardımcısı olarak hikâyeye renk katan Büşra Cebe, partneri Taner Rumeli’ye övgüler yağdırıyor. Rumeli ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu “Onunla çok eğleniyorum” sözleriyle ifade eden başarılı oyuncu, partnerinin performansına hayranlığını gizlemiyor. Cebe, “Ondan çok şey öğreniyorum” diyerek Rumeli’ye duyduğu saygıyı vurguluyor.

