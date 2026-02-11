GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.02.2026 - 11:15Güncellenme Tarihi:
Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Eşref Rüya’da, Dinçer’in sağ kolu Seda’yı canlandıran Büşra Cebe, sanal medyadaki pozlarıyla nefes kesti. Güzel oyuncunun siyah kalp emojisiyle yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu. Diziyle birlikte sanal medyada takipçi sayısı artan Cebe için Seda karakterine atıfla, “Eşref Rüya’nın kara meleği”, “Dinçer’in meleği, Eşref’in kabusu” yorumları yapıldı.

“ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM”

Eşref Rüya’da Eşref ve Nisan’ın belalısı Dinçer’in gizemli yardımcısı olarak hikâyeye renk katan Büşra Cebe, partneri Taner Rumeli’ye övgüler yağdırıyor. Rumeli ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu “Onunla çok eğleniyorum” sözleriyle ifade eden başarılı oyuncu, partnerinin performansına hayranlığını gizlemiyor. Cebe, “Ondan çok şey öğreniyorum” diyerek Rumeli’ye duyduğu saygıyı vurguluyor.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

 

