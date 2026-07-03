Fındıkta rekor rekolte beklentisi! Uzmanlardan üreticilere kritik uyarı

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Bu yılki fındık rekoltesinin çiftçiyi mutlu edecek seviyede göründüğünü kaydeden Pehlevan, "Bu yıl fındık rekoltesi, çiftçiyi mutlu edecek seviyede görünüyor. Ancak temmuz ayı, bu rekolte açısından oldukça riskli bir dönem. Hava şartları, yüksek sıcaklıklar, yağışın yetersiz olması, böcekler ve hastalıklar rekolteyi olumsuz etkileyebilir. Sonuçta fındıkta hasat dönemine kadar bu riskler devam ediyor. Bu nedenle çiftçilerimizin bahçelerini yakından takip etmeleri gerekiyor. Böcek gördüklerinde vakit kaybetmeden müdahale etsinler. Biyolojik, mekanik ya da kimyasal yöntemlerle ilaçlama ve mücadelelerini yapsınlar. Şu anki görüntüye göre son yılların en yüksek rekoltelerinden biri söz konusu. Ancak kesin değerlendirmeyi hasattan sonra yapabileceğiz. Evet, rekolte yüksek görünüyor. Fakat kokarca zararı, külleme hastalığı ve diğer hastalık ve zararlıları da dikkate aldığımızda, elimizde kalan gerçek ürüne bakmamız gerekiyor. Bu nedenle şu aşamada kesin bir hüküm vermek zor. Çotanak miktarı açısından ise bu yılı, son yıllarda fındıkta en fazla çotanağın görüldüğü yıl olarak değerlendirebiliriz" dedi.