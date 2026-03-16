Esnaftan bayram öncesi zam yapmama kararı

16.03.2026 - 23:06

Kaynak: İHA

Kırşehir'de Ahi esnafı, Ramazan Bayramı öncesinde şeker ve şekerleme ürünlerine zam yapmadı. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak alınan kararla, bayram süresince de fiyatlarda artış uygulanmadığı bildirildi.

Kırşehir'de esnaflık yapan Melek İnce, Ahi esnafının Ramazan ayına girilmeden önce de zam yapmama kararı aldığını hatırlattı. İnce, "Bayram öncesinde ve bayram süresince şekerleme ürünlerinde fiyat artışı yok. Kırşehir esnafı olarak biz Ramazan ayı başlangıcında da zam yapmadık. İnsanlarımız rahat alışverişlerini yapsınlar diye düşündük. Bayram öncesinde de vatandaşımızı düşünerek zam yapmıyoruz" dedi.

Esnaftan Haydar Uyanık ise Ahi esnafının yüksek fiyat oranlarıyla satış yapmadığını belirterek, Ramazan Bayramı öncesinde de şekerleme ürünlerine zam uygulanmadığını ifade etti. Şeker ve şekerleme ürünleri 220 TL'den 600 TL'ye kadar alıcısını bekliyor.

