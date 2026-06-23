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MUSKİ harekete geçti! Tam bin metrelik çalışma başladı

23.06.2026 - 08:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

MUSKİ harekete geçti! Tam bin metrelik çalışma başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle kırsal mahallelerdeki ekonomik ömrünü tamamlayan, sık sık arıza ve su kesintilerine neden olan su isale hatlarını yenilemeye devam ediyor.

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MUSKİ ekipleri tarafından Menteşe'nin kırsal Doğanköy Mahallesinin ekonomik ömrünü tamamlayan su isale hattını yenileme çalışmalarına başladı. Su isale hattının kullanan 36 abonenin sağlıklı içme suyuna kavuşması için başlatılan çalışmalarda yaklaşık bir kilometre su isale hattı döşemesinin yapılacağı açıklandı.

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MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi Değirmen Mevkii'nde, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arızalara neden olarak su kesintilerine yol açan içme suyu şebeke hattında yenileme çalışması başlattık. Bölgede yaşanan arızalar nedeniyle vatandaşlarımız zaman zaman mağduriyet yaşıyordu. Bin metre içme suyu şebeke hattı ve yaklaşık 36 abone hattının yenileneceği çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki arıza ve su kesintilerini en aza indirerek kesintisiz içme suyu hizmeti sunacağız. İlimiz genelinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesine büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

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