Hatay'da festival coşkusu! Vatandaşlar akın etti, renkli görüntüler dikkat çekti

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Festival sırasında HBB Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlenirken, düzenlenen kayısı yarışmasında dereceye giren yetiştiricilere plaket takdim edildi.Festivalin ikinci gününde ise Arsuz Kent Meydanı’nda konser etkinliği düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı Maarif Korosu konserinde müzik dolu anlar yaşanırken, festival coşkusu Arsuz’da da devam etti.Birlik ve beraberlik atmosferinin hakim olduğu festival, mahalle sakinleri ile çevre ilçelerden gelen vatandaşları aynı çatı altında buluştururken, etkinlik yoğun ilgi ve memnuniyetle sona erdi.