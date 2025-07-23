Eskişehir'de orman yangını faciası! 10 orman işçisi şehit oldu

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Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı.

Kurtarılan 12 yaralı, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaybolan görevlilerin bulunması amacıyla gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 10 orman görevlisinin şehit olduğu belirtildi.

Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırkma Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI: DEĞİŞEN RÜZGARIN ALEVLERE ÇEVİRMESİ İLE YANGININ İÇİNDE KALDILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi’de başlayıp Afyona geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlere çevirmesi ile yangının içinde kaldılar. Sakarya’da 2, Karabük’te 2, Manisa’da 1, Eskişehir’de 1, Sakarya’da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran’dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağ olsun "dedi.

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HATİPOĞLU: ÇOK ACI BİR AKŞAM YAŞIYORUZ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Tüm ülkemizin başı sağ olsun, çok acı bir akşam yaşıyoruz, 10 ormancımız yangınları söndürmeye çalışırken şehit oldular. Biz şu anda o bölgeyi iptal ediyoruz. Çok büyük bir orman değil, bu kadar küçük bir ormanın içinde bu nasıl oldu inanamıyoruz, dün de bir tehlike atlatmıştılar, çok sevindik, bugün şehit verdik. Bizim Afyon ile Eskişehir sınırındaki Şehitgazi ilçemizdeki yangın devam ediyordu. Böyle oldu, çok üzgünüz. İnşallah yangınlarımız son bulur ve insanlarımız bilinçlenir. Bu yangınların yüzde 99’u insan sebepli. Lütfen bu işin bilincine varıp, herkes kendisine çeki düzen versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.