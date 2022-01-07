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Eskişehir’de müzik yayınları 24.00’a kadar sürecek

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsle mücadele kapsamında; konaklama tesisleri, yeme-içme mekânları, nikâh ve düğün merasimlerinde canlı müzik de dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’a kadar yapılmasına karar verildi.

07.01.2022 - 16:05 | | İHA
Eskişehir’de müzik yayınları 24.00’a kadar sürecek

Eskişehir Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Son dönemde Covid-19 virüsünün yeni varyantının etkisiyle salgının yayılımında tüm Dünyada ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşanmaktadır. Ülkemizde de Omicron varyantı nedeniyle son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiği görülmektedir. Korona virüs salgınının yeni varyantının ülkemize etkisinin en aza indirilmesi, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması için salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dâhil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00’e kadar yapılmasına, nikâh ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise “Salgının yeni varyantıyla mücadele kapsamında, müzik yayınlarına ilişkin saat kısıtlamalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” diye belirtildi.

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