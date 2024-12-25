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Eskişehir'de alkollü mekanda kavga eden kadınlar gözaltına alındı

Eskişehir'de alkollü eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu 3 kadın kavga etti, olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları ayırdıktan sonra şahısları gözaltına aldı.

25.12.2024 - 12:02 | | İHA
Eskişehir'de alkollü mekanda kavga eden kadınlar gözaltına alındı

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darp etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehirde alkollü mekanda kavga eden kadınlar gözaltına alındı


Kavgada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafların uzlaşması için çaba gösterdi. Ekiplerin tüm çabasına rağmen tarafların uzlaşamaması üzerine 3 kadın gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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