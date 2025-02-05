Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

Kan bağışının azalması nedeniyle vatandaşları kan vermeye yönlendirmek ve kan ihtiyacını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, müdürlük binasında Kızılay mobil kan bağış alanı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum personelleri alana giderek kan bağışı yaptı.