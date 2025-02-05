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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

05.02.2025 - 17:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum personelleri Kızılay mobil kan bağış alanında kan bağışında bulundu.

Kan bağışının azalması nedeniyle vatandaşları kan vermeye yönlendirmek ve kan ihtiyacını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, müdürlük binasında Kızılay mobil kan bağış alanı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum personelleri alana giderek kan bağışı yaptı.

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