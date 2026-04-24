Eskişehir’de 24 Nisan 2026 elektrik kesintisi! İlçe ilçe kesinti listesi açıklandı

Haberin Devamı

Eskişehir'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde planlı kesinti uygulanacak. Vatandaşlara “önlem alın” uyarısı yapıldı. Yetkililer, kesintilerin şebeke yenileme ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceğini belirtirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağı ifade edildi.

HANGİ İLÇELER ETKİLENECEK?

Planlı kesintiden başta Odunpazarı ve Tepebaşı olmak üzere bazı mahallelerin etkilenmesi bekleniyor. Kesinti saatlerinin bölgelere göre değişiklik gösterebileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince elektronik cihazların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu süre zarfında planlı işlerin kesinti saatlerine göre ayarlanması önerildi.