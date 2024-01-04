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Eski iş ortağı ile yanındaki 3 kişi, otomobiline kurşun yağdırdı

Kocaeli'de İsmail K., yanındaki 3 kişi ile eski iş ortağı Arda A.'nın (35) içinde bulunduğu otomobile tabanca ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Arda A. saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 şüpheli aranıyor.

04.01.2024 - 17:05 | | Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Eski iş ortağı ile yanındaki 3 kişi, otomobiline kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da gübre ticareti yapan Arda A., iş ortağı İsmail K. ile anlaşmazlık yaşadı ve ikili husumetli şekilde ortaklıklarını sonlandırdı. Arda A., daha sonra Kocaeli'ne gelip, araç kiralama işi yapmaya başladı. İddiaya göre İsmail K., beraberindeki O.K., N.B. ve V.K. ile Kocaeli'ne gelip Arda A.'yı takibe aldı. İsmail K. ve yanındaki 3 kişi, Arda A.'nın kullandığı otomobile seyir sırasında tabancalar ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Mermiler aracın çeşitli yerlerine isabet ederken, Arda A. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Arda A.'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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