Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi

HDP’den 25’inci dönem Mardin ve 26’ncı dönem Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aslan’ın kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlenmesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor. Dua ediniz” denildi.