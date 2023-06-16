GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy verdim
ABONE OL

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy verdim

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı.

16.06.2023 - 09:43 |
Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy verdim

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi.

Şam ile normalleşmede yeni adım atılıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRŞam ile normalleşmede yeni adım atılıyorHaberi Görüntüle

Şener, Cumhurbaşkanlığı se-çimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

'BEN ZATEN İSTİFA ETTİM'

Şener ayrıca kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye yanıt verdi.

    GÜNCEL HABERLER

    Gram altın için 1800 lira tahmini! Yıl sonunu işaret edildi

    Gram altın için 1800 lira tahmini! Yıl sonunu işaret edildi

    Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret sipariş iptallerine ceza

    Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret sipariş iptallerine ceza

    İsrail basını: Netanyahu, Erdoğan ile görüşmeye çalışıyor

    İsrail basını: Netanyahu, Erdoğan ile görüşmeye çalışıyor