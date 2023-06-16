Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: 14 Mayıs'ta Sinan Oğan'a oy verdim
CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladı.
16.06.2023 - 09:43 |
14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi.
Şener, Cumhurbaşkanlığı se-çimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.
'BEN ZATEN İSTİFA ETTİM'
Şener ayrıca kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye yanıt verdi.