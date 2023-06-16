Şam ile normalleşmede yeni adım atılıyor

21 Haziran’da Astana’da yapılacak Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dörtlü komite toplantısında, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yol haritasının belirlenmesi ele alınacak.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; son iki yıl yürütülen temaslar ile İsrail, BAE, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerde normalleşme sağlandı. Mısır ile normalleşme sürecinde de son aşamaya gelindi. İsrail ve Mısır ile sorunların önemli ölçüde aşılmasının ardından Doğu Akdeniz’de bir başka ülke olan Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde de son 6 ay içinde önemli adımlar atıldı. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan yeni dönemde, Şam ile diyalog kurulması yönündeki bu adımların daha da ileriye taşınması bekleniyor.

ÜÇ ANA BAŞLIK

Türkiye’nin normalleşme sürecinde öne çıkardığı üç konu; terörle mücadele, mültecilerin evlerine dönmelerinin sağlanması, anayasa görüşmelerinin ilerletilmesi çerçevesinde rejim ile muhalefetin arasındaki müzakerelerin sürmesi olarak sıralanıyor.

Seçimin ve yeni hükümetin kurulmasının ardından yol haritası çıkarmaya yönelik teknik toplantıların başlaması için adım da atılıyor. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları, 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’daki toplantıda bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi, Suriye’de barış ortamının sağlanması için atılacak adımlar ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin daha ileriye taşınması olacak.