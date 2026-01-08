GAZETE VATAN ANA SAYFA
Eski belediye başkanı saldırı sonucu öldürüldü
Eski belediye başkanı saldırı sonucu öldürüldü

08.01.2026

Kaynak: İHA

Sürmene Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen saldırganların içerisinde bulunduğu aracının tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden şahıslar yaya olarak kaçarken, polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

