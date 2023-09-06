Eski bakanlardan Cevheri, vefat etti

Adalet, TarÄ±m ve Turizm bakanlÄ±klarÄ± ile baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulunan Necmettin Cevheri, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶zel hastanede dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Cevheri iÃ§in bugÃ¼n TBMM'de cenazeÂ tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek. TÃ¶renin ardÄ±ndan Cevheri, ikindi namazÄ±nÄ± mÃ¼teakiben Cebeci Aile MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedilecek.Â 30 Haziran 1930 tarihinde ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼nyaya gelen Cevheri,Â GalatasarayÂ Lisesi veÂ AnkaraÂ Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'ni bitirdi. 7 dÃ¶nem ÅžanlÄ±urfa Milletvekili olan Cevheri,Â Turizm ve TanÄ±tma, Adalet, TarÄ±m ve KÃ¶yiÅŸleri, devlet bakanlÄ±klarÄ± veÂ baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TarÄ±m, Adalet ve Turizm BakanlÄ±klarÄ± gÃ¶revlerinde bulunmuÅŸ, ÅžanlÄ±urfa eski milletvekili, Ã¼lkemizin yetiÅŸtirdiÄŸi Ã¶nemli devlet ve siyaset insanlarÄ±ndan Necmettin Cevheri'nin vefat haberini Ã¼zÃ¼lerek Ã¶ÄŸrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tÃ¼m yakÄ±nlarÄ±na ve ÅžanlÄ±urfalÄ± hemÅŸehrilerimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimi iletiyorum. MekanÄ± cennet, makamÄ± ali olsun" dedi.Â

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik de "Eski bakanlarÄ±mÄ±zdan, ÅžanlÄ±urfa eski milletvekili, Ã¼lkemizin yetiÅŸtirdiÄŸi kÄ±ymetli devlet ve siyaset adamÄ± Necmettin Cevheri'nin vefat haberinden bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tÃ¼m sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. MekanÄ± cennet olsun" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. (DHA)

Â

FOTOÄžRAFLI

Â

Â

DHA-Politika - TÃ¼rkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)