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Eski AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, kalbine yenik düştü

Diyarbakır'da eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım (35), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

19.11.2023 - 15:49 | | DHA
Eski AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, kalbine yenik düştü

AK Parti İl Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Yıldırım, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, "Önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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