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Eşini pompalı tüfekle öldüren koca adliyeye sevk edildi

22.05.2025 - 15:57Güncellenme Tarihi:
Eşini pompalı tüfekle öldüren koca adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca’yı (42) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı (44), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giden Atilla Ayıntaplı, eski eşi Eser Karaca ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Eser Karaca’ya 3 el ateş ederek öldürüp, kaçtı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Atilla Ayıntaplı’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayıntaplı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

2 çocuk annesi Eser Karaca ise Kılağlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verilen Atilla Ayıntaplı hakkında Karaca’nın salı günü avukatı aracılığıyla başvurusu üzerine dün 4’üncü kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği belirtildi.

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