Eşini 38, baldızını ise 22 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu' dedi

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu getirilirken müşteki Mustafa Koyun ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktul Fatma Zehra Koyun üzerinden alınan DNA örnekleri ile Arif Türkan DNA örneklerinin eşleştiği belirtildi. Söz hakkı verilmesi üzerine müşteki Mustafa Koyun sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Ferhat Boduroğlu ise, "Benim hiç kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Benim amacım boşanıp kızımın velayeti almaktı. O gün arkadaşımla evde oturuyorduk eşim beni aradı telefonda görüntülü konuştuk. Ama giyimi açık saçıktı ve tavırlarını da doğru bulmadığımdan görüşmeyi kayıt altına aldım. Normalde eşim kapalı biriydi" dedi.

Mahkeme heyeti Arif Türkan hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Olay günü şöyle anlatıldı: "Ferhat Boduroğlu'nun evine 16 Ekim saat 23.00 sıralarında kızıyla birlikte eşi ve baldızı geldi. Bu sırada evde Boduroğlu'nun Arif Türkan ve Emre isimli yakın arkadaşları da vardı. Bir süre sonra Emre evden ayrıldı. Şüpheliler ve maktuller alkol aldı. Ertesi gün Ferhat Boduroğlu eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alan Boduroğlu eşi Vildan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 38 defa bıçaklayıp boğazını keserek canavarca hisle öldürdü. Bu sırada baldızı Fatma Zehra Koyun üst katta uyuyordu. Eşinin kendisinden ayrılması nedeniyle suçladığı baldızını da 22 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdü. Ferhat Boduroğlu, olaydan sonra üzerini değiştirdi yanına kızını da alarak evden çıktı. Arif Türkan ise Ferhat Boduroğlu'ndan 24 dakika önce evden ayrıldı."

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Ferhat Boduroğlu'nun 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, baldızına karşı da 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.

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