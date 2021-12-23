'Eşimi kim dövdü hiçbir fikrim yok' dedi savcılık kitap ve çantayı silah saydı!

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, G.A.D. (30), ile şüpheli V.O.D. (37) arasında çıkan tartışma sırasında şüphelinin, çanta ve kitap ile vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı ve “sen salaksın..” şeklinde sözlerle hakaret ettiği belirtildi.

İddianamede şüphelinin cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine kendi içerisinde tutarlı müşteki anlatımlarına itibar edildiği bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. İddianamede, olayda kullanılan ve fakat olay sonrası ele geçirilemeyen çanta ve kitabın somut olayın özelliği ve yaralanmanın niteliğine göre 5237 sayılı yasanın 6/f-4 bendinde belirtilen “saldırı ve savunma amacı ile yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şey” olarak tarifi yapılan nesnelerden olduğu ve bu madde anlamında silah olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Şüpheli V.O.D. hakkında 9 aydan 3,5 yıla kadar hapis istendi.

'EŞİMİ KİM DÖVDÜ HİÇBİR FİKRİM YOK'

V.O.D., “Eşime asla şiddet uygulamadım. Tanrı aşkına ben onun kocasıyım. Eşimi kim dövdü hiçbir fikrim yok inanın. Geceleri ona kimin kitaplarla çantalarla vurduğunun açıklanması gerek” dedi. (Milliyet/ELİF ALTIN)