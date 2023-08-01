Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde ilk ifade: Beni küçük düşürdü

Kamuoyunda infial yaratan, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen’in (24) hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen’in (21) de yaralandığı olayın faillerinden Murat Özer önceki gün gözaltına alınmıştı. Dün de ilk olarak saldırganlardan Servet Özer yakalandı. Ardından ise şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Hüsamettin Ahmetoğlu, Vedat Erkin, Erdal Adıyaman ve Ercan Topçu gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Tarık Özer ile Azat Özer’in de yakalandığını açıkladı. Böylece yakalanan zanlıların sayısı 8 yükseldi.

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'te yer alan habere göre; saldırıda silahla 2 genci öldürüp bir genci yaralayan Tarık Özer, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkcan Erzen WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Yaptığı durum paylaşımına sinirlenip konuşmak üzere adrese gittim. Niyetim konuşmaktı, dükkanda bulunan oğlundan babasını aramasını istedik ama o karşı çıkınca olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim.”

"OLAY KONTROLDEN ÇIKTI"

Ağabeyleri Tarık Özer’den önce yakalanan Murat Özer “Türkcan Erzen’in bize 700 bin lira borcu vardı. Onun için gitmiştik, bir anda olay kontrolden çıktı” derken Servet Özer’in ise kardeşi Murat Özer’le benzer ifadeyi verdiği ancak alacakları olarak ileri sürdükleri paranın miktarını 500 bin lira olarak belirttiği öğrenildi.

SABIKA KAYDI

3 kardeşin yapılan sabıka kaydı sorgulamasında ise 42 yaşındaki Tarık Özer’in 1, 39 yaşındaki Murat Özer’in 3, 37 yaşındaki Servet Özer’in ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞETİN TÜM DETAYLARI

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaşanan vahşete tepkiler çığ gibi. Kan donduran olayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor.

Malatyalı Erzen Ailesi ile Ağrılı Özer Ailesi arasında bir süredir husumet bulunuyordu. İddiaya göre Erzen Ailesi’nin en büyük oğlu Mehmet Erzen 1.5 ay önce Özer Ailesi’nin bir akrabasıyla 600 bin TL’lik borç yüzünden tartıştı. Mehmet Erzen, alacaklı olduğu kişiyi bacağından vurdu. Mehmet Erzen tutuklanırken Erzen Ailesi, husumetin sona ermesi için Özer Ailesi’ne 1 milyon 500 bin lira “kan parası” ödemeyi kabul etti. Ancak paranın bir kısmı ödenmedi. Özer Ailesi, kalan alacağı için icra takibi başlattı.

‘SIKIYORSA GELİN ALIN’

Erzen Ailesi’nin babası Cantürk Erzen, önceki gün WhatsApp’taki durum kısmında, icra takibi nedeniyle küfürlü bir paylaşımda bulundu ve Özer Ailesi’ne yönelik “Sıkıyorsa gelip kendiniz alın” diye yazdı. Bunun üzerine Tarık Özer, önceki gün saat 00.15 sıralarında oğlu Azat Özer, yeğeni Servet Özer ve ağabeyi Murat Özer (Samet olarak da biliniyor) ile birlikte lüks bir ciple Erzenler’e ait tekel bayisine geldi. Bu sırada tekel bayisinde Cantürk Erzen’in oğulları Yunus Emre Erzen (24), Yusuf Erzen (21) ve arkadaşları Batuhan Bayındır (20) bulunuyordu. Tezgahın arkasına geçen belinde silah bulunan Murat Özer, elini Yunus Emre Erzen’in omzuna koyarak “Babanı çağır konuşalım” dedi.

DEHŞET SAÇTILAR

Yanlarına gelen silahlı Tarık Özer de “Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım” diye Yunus Emre Erzen’e bağırdı. Yaşanan tartışma ve boğuşma sırasında Murat Özer, tezgahtan aldığı içki şişesiyle Yunus Emre Erzen’in başına vurdu. Bunun üzerine Yunus Emre Erzen çekmeceden aldığı tabancayla Murat Özer’in ayaklarına doğru ateş etti. Bu sırada Azat Özer ise Yunus Emre Erzen’in üstüne doğru hamle yaptı. Silah sesi üzerine Tarık Özer de silahını çekerek Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı vurdu. Vurulan gençler yere yığılırken, saldırganlar tekel bayisinden çıkarken de dükkanın içine doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır’ın arkadaş oldukları öğrenildi. Aynı mahallede yaşayan Bayındır’ın, Erzen’i ziyaret için tekel bayisine geldiği belirtildi.