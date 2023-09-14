Zabıtayı şaşırtan görüntü! Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yer altı kablolarının çektiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi. Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.

Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.