GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Zabıtayı şaşırtan görüntü! Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı
ABONE OL

Zabıtayı şaşırtan görüntü! Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı

Esenyurt'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşadığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı.

14.09.2023 - 17:45 | | Veysel TİMDİ - İSTANBUL DHA
Zabıtayı şaşırtan görüntü! Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yer altı kablolarının çektiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi. Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.

Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün İtalya planı ortaya çıktı! 'Ölüm çetesi' böyle pusuya düşürüldü...Haberi Görüntüle

Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Zabıtayı şaşırtan görüntü Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı

'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Lucifer' hakim karşısına çıktı! İstenen hapis cezası belli olduHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5. kol tuzaklarıyla boğuştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5. kol tuzaklarıyla boğuştuk

Zabıtayı şaşırtan görüntü! Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı

Zabıtayı şaşırtan görüntü! Kaçak göçmen 3 gün boyunca kanalda yaşadı