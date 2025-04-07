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GündemEsenyurt'ta kuzenin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kurşunlandı
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Esenyurt'ta kuzenin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kurşunlandı

07.04.2025 - 09:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Esenyurt'ta kuzenin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kurşunlandı

İstanbul Esenyurt’ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Berkay Y.‘nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Esenyurt'ta kuzenin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kurşunlandı