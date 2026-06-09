Esenyurt'ta korku dolu anlar! Alevler bir anda büyüdü, 3 binaya sıçradı
09.06.2026 - 16:09Güncellenme Tarihi:
enyurt’ta 5 katlı bir binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle adeta kontrolden çıktı. Kısa sürede bitişikteki 3 binanın daha çatısına sıçrayan alevler mahallede büyük paniğe yol açtı.
Paniğe neden olan yangın saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında sürdürülen kaynak çalışması sırasında bir anda yangın çıktı.
ALEVLER 3 BİNAYA SIÇRADI
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek 3 binanın daha çatısına sıçradı. Binalarda yaşayan vatandaşlar panik halde dışarı çıktı.
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İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.