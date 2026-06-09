GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEsenyurt'ta korku dolu anlar! Alevler bir anda büyüdü, 3 binaya sıçradı
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta korku dolu anlar! Alevler bir anda büyüdü, 3 binaya sıçradı

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Alevler bir anda büyüdü, 3 binaya sıçradı

09.06.2026 - 16:09Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Alevler bir anda büyüdü, 3 binaya sıçradı

enyurt’ta 5 katlı bir binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle adeta kontrolden çıktı. Kısa sürede bitişikteki 3 binanın daha çatısına sıçrayan alevler mahallede büyük paniğe yol açtı.

Paniğe neden olan yangın saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında sürdürülen kaynak çalışması sırasında bir anda yangın çıktı.

ALEVLER 3 BİNAYA SIÇRADI

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek 3 binanın daha çatısına sıçradı. Binalarda yaşayan vatandaşlar panik halde dışarı çıktı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

AJet ucuz bilet kampanyası var mı? AJet'ten indirimli bilet kampanyası yaptı mı? AJet indirimli bilet kampanyası detayları
#Gündem

AJet ucuz bilet kampanyası var mı? AJet'ten indirimli bilet kampanyası yaptı mı? AJet indirimli bilet kampanyası detayları

Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı
#Gündem

Bedava dağıtıldığını duyan oraya koştu! Tam 4 ton ürün dakikalar içinde kapışıldı

Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor
#Gündem

Hakkari'nin dağlarında şekillendi: Görenler şaşırıyor