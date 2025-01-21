Esenyurt'ta köpek sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

Olay, 19 Ocak Pazar günü saat 18.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ve eşiyle kaldırımda sohbet eden Selahattin Büyük, karşı kaldırımda bir kadının beslediği çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı.

Korkarak kaçmaya çalışan Büyük, düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken köpekler çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Hastaneye giderek tedavi olan Selahattin Büyük ve arkadaşlarına saldıran köpeklerin birkaç dakika önce marketten çıkan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi. Her iki köpek saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





'BU KÖPEKLERE BİR ÖNLEM ALINMASI İÇİN BİRİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM'

Saldırıya uğrayan Selahattin Büyük, "Boş dükkanı tutmak için gelen arkadaşım ve eşiyle duruyorduk. Sohbet ettiğimiz sırada birden köpekler bizim üzerimize saldırdı. İlk önce arkadaşımın eşine saldırdılar. Onu ısırmaya kalktılar. O ara biz müdahale edince bize saldırdılar. Ben kaçmaya başladım, bu sefer de hepsi peşime geldi. O esnada düştüm, bu hale geldik. Bir ben değil ama bu köpekler herkese saldırıyor.

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Burada da o Hakkari'deki kızımız gibi birinin mi ölmesi lazım bu köpeklere bir önlem alınması için? O gün orada bir abla besliyordu onları, çiğ et veriyordu. Dedim ki abla bak biz bu hale geldik, sizin yüzünüzden. Ben bu hale geleceğime köpek ölse daha iyi, o da sen öl diyor bana. İnsan canı onlar için bu kadar ucuz. Benden 1-2 dakika önce başka bir abi ondan poşetleriyle, marketten alışveriş etmiş evine gidiyor. Ona saldırdılar onu da buradaki manav arkadaş geldi kurtardı. Kasayla onların üzerine saldırınca oradan onu kurtardı" dedi.