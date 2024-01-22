Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)



