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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta sokak sokak gezen bir kişi bir kadın 11 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

22.01.2024 - 17:21 | | Vehbi DEMİR-Özcan KILIÇ-Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)

Esenyurtta bıçaklı saldırgan dehşeti Sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurtta bıçaklı saldırgan dehşeti Sokak sokak gezerek 11 kişiyi bıçakladı

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