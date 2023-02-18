Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın!
Esenyurt’ta bulunan civata fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar her yeri kaplarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.
18.02.2023 - 14:44 | | İHA
Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.