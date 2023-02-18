GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın!
ABONE OL

Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın!

Esenyurt’ta bulunan civata fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar her yeri kaplarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.

18.02.2023 - 14:44 | | İHA
Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın!

Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

GÜNCEL HABERLER

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan “evlat edinme” açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan “evlat edinme” açıklaması

Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere barınma, yeme-içme hizmeti verecek

Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere barınma, yeme-içme hizmeti verecek

Kızılay, depremzede kadınlara özel Whatsapp hattı kurdu

Kızılay, depremzede kadınlara özel Whatsapp hattı kurdu