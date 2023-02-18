Esenyurt’ta civata fabrikasında yangın!

Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.