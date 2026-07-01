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Esenler'de 4 katı binada korkutan yangın: İtfaiye güçlükle müdahale etti

01.07.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Esenler'de 4 katı binada korkutan yangın: İtfaiye güçlükle müdahale etti

İstanbul'un Esenler ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçraması korku büyürken itfaiye yangına güçlükle müdahale etti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 1031'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katından bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Esenlerde 4 katı binada korkutan yangın: İtfaiye güçlükle müdahale etti

Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının başladığı dairede ise hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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