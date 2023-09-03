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Esendere Gümrük sahasında 153 kg eroin ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kg eroin yakalanmıştır.' açıklamasında bulundu.

03.09.2023 - 13:19 |
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Zehir tacirlerine geçit yok. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kg eroin yakalanmıştır.

Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum.🇹🇷

zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek.

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