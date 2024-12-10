Esed Rejimi'nden kurtulup Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönme heyecanı yaşıyorlar

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeliler yurtlarına dönmenin heyecanını yaşıyor.

REJİMİN ASKERLERİ MERMER FABRİKASINA EL KOYDU

Esad rejiminin askerleri, Suriye’nin Idlip kentinde yaşayan Enver Şerif’in (47) mermer fabrikasına 8 yıl önce el koydu. Tüm mal varlığı elinden giden Şerif, 8 yıl önce Türkiye’ye sığınarak canını zor kurtardı. Muhaliflerin Esad rejiminin yıkmasının ardından Şerif, mutluluk içerisinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan memleketinin yolunu tuttu.

“ESAD GİTTİ ÇOK GÜZEL OLDU, TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Enver Şerif memleketine dönmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şerfi, “8 yıl önce Idlip'ten geldim. Türkiye’de toptancılık yapıyordum. Suriye’de fabrikam vardı. Hırsız Esad’ın askerleri hepsini aldı gitti. Şimdi sıfır hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi gidiyoruz ne iş varsa bakacağız. Esad gitti çok güzel oldu. Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum her şey için. Hastanede, okulda yardım etti hep. Türkiye kardeş, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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BATMAN'DA YAŞAYAN SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNECEK

Batman’da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde gerekli uygun zeminin hazırlanması durumunda dönmeye hazır olduklarını söyledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı kentlere yerleşen mülteciler, rejimin düşmesiyle ülkelerinin yolunu tuttu. 8 yıl önce çifte vatandaş olan Batman Göçmen Sağlığı Merkezi Doktoru İmad Ahmedoğu, 2013 yılında yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmacı olarak geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür ettiğini belirten Ahmedoğu, "Şimdi Suriye özgürlüğüne kavuştu. Diktatör Beşşar Esad Suriye’den kaçtı bu nedenle Suriye düzelirse tatbiki Suriye’ye dönüş yapılır" dedi.

SURİYE DÜZELİRSE GİDECEĞİZ



Suriye uyruklu Çiçek Cöror, 12 yıl önce ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmacı olarak geldiğini, Suriye düzelirse dönüş yapacağını dile getirdi.

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'ALLAH, TÜRK DEVLETİNDEN RAZI OLSUN'



Bedriye El Seyid de, "12 yıl önce Suriye’den kaçıp Batman’a yerleştim. Burada imkanlar daha iyi, doktor sorunumuz yok ve kıymetimiz burada daha fazla var. Allah, Türk devletinden razı olsun. Beşşar Esad gitti, kurtulduk ondan. Suriye’de güzel bir düzen kurulursa tabi ki gideriz ama daha kötüye giderse burada kalırım” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE BİZE ÇOK İYİ BAKIYOR'



10 yıl önce Suriye’den kaçıp Batman’a yerleşen Feshd Ahmed ise "Türkiye bize çok iyi bakıyor. Burada imkanlar daha fazla. Doktor sorunumuz yok, buradaki insanlarla da iyi anlaşıyorum” dedi.

'TÜRKİYE'DEN ÇOK MEMNUNUZ'



Burada yaşamaktan çok memnun olduğunu söyleyen Safa Karahasan, ”Tüm Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyetinden çok memnunuz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Bize o zaman kapıları açıp buraya geldiğimiz" ifadelerini kullandı.