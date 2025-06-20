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GündemErzurum'da yürekleri burkan görüntüler! Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da yürekleri burkan görüntüler! Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı

Erzurum'da yürekleri burkan görüntüler! Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı

20.06.2025 - 13:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih TEKİN/ERZURUM,(DHA)

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Erzurum'da park halindeki bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Saatler süren kurtarma operasyonunu gözünü kırpmadan izleyen anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi. Yavrularına kavuşan anne kediyi görenleri hayrete düşürdü!

Erzurum'da girdikleri otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavruyu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Saatler süren çalışmayı izleyen anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi.

Erzurumda yürekleri burkan görüntüler Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı

Olay, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilden kedi sesi gelmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Erzurumda yürekleri burkan görüntüler Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Anne kedi, itfaiye ekiplerinin yavrularını kurtarmasını bekledi. Otomobilin yanından ayrılmayan kedinin yanına yaklaşan bir görevli, "Kurtarıyorum, kurtarıyorum. Vallahi bir şey yapmıyorum" dedi.

Erzurumda yürekleri burkan görüntüler Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı

'BİZİM İÇİN BİR ONUR'

İtfaiye görevlileri, karton sererek girdikleri otomobilin altındaki kedileri, tek tek kurtarmayı başardı. Motor kısmında sıkışan kedileri çıkaran görevliler, onları bir kutuya koydu. Yavrular, daha sonra anneleriyle birlikte itfaiye müdürlüğüne götürüldü. Bir itfaiye görevlisi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Onları kurtarmak bizim için bir onur. Onlar da sonuçta bir can. Anneleriyle birlikte yavruları itfaiye müdürlüğüne götüreceğiz. Oradan belediyemize ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz" dedi.

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Erzurumda yürekleri burkan görüntüler Erzurum İtfaiyesi yavrular için seferber oldu, anne kedi bir an olsun başlarından ayrılmadı

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