GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'da yoğun tipi ve kar: Mahsur kaldılar
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da yoğun tipi ve kar: Mahsur kaldılar

Erzurum'da yoğun tipi ve kar: Mahsur kaldılar

13.12.2025 - 14:57Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Erzurum'da yoğun tipi ve kar: Mahsur kaldılar

Erzurum Tekman yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Macera Off-road ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 885 rakımlı Erzurum Tekman Palandöken geçidinde mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aşırı kar ve fırtına nedeniyle saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlara ekiplerin ulaşması çok zor oldu. İş makineleri sayesinde araçların riskli alandan çekilerek araçta bulunan vatandaşlar iş makineleri ile Erzurum merkeze getirildi.

Off-road ekibi yardıma koştu
Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F.’ye ait araçlar Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların iletmiş oldukları yardım talebi doğrultusunda Tekman ilçesinde bulunan üç adet tam donanımlı Off-road aracı Recep Tepe sorumluluğunda yolda kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıktı. Yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta zorluk çeken Macera Off-road ekibi Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle birlikte ulaşım sağlayarak yoğun çalışma ile birlikte mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden en hızlı ve en güvenli bir şekilde güvenli alana ulaştırmayı başardı.

    Güncel Haberler

    Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
    #Gündem

    Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

    Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!
    #Gündem

    Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!

    Araçta bulundu, kesinleşti: Elif Kumal'ın arabasının alt kısmında tespit edildi, gri renkte bulundu
    #Gündem

    Araçta bulundu, kesinleşti: Elif Kumal'ın arabasının alt kısmında tespit edildi, gri renkte bulundu