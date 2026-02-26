GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

26.02.2026 - 21:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de okulların tatil edildiği diğer ilçelerde kararın kaymakamlıklara bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.”

Güncel Haberler

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak
#Dünya

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Gümüşhane’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Gümüşhane’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi