Erzurum'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de okulların tatil edildiği diğer ilçelerde kararın kaymakamlıklara bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.”