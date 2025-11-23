Erzurum’da komşusunu tabancayla yaraladı; "Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş" dedi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.11.2025 - 01:41

Kaynak: Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)

Erzurum’da komşusu Emre G.’yi (36) tabancayla yaraladıktan sonra evinde otururken gözaltına alınan Selçuk K. (38), kendisini görüntüleyen gazeteciye, “Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş” dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk K., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği komşusu Emre G.’ye tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşun ve başından darp sonucu yaralanan Emre G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından evine geçen Selçuk K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye, “Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş. Evde oturuyordum kapı çaldı, 'polis' dediler açtım. Ben yapmadım suçsuzum” dedi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaralamada kullanıldığı değerlendirilen tabancayı buldu. Hastanede tedavisi devam eden Emre G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

