Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda karın keyfini böyle çıkardılar
08.07.2026 - 19:01Güncellenme Tarihi:
Tunceli'nin Pülümür ilçesine mantar toplamak için giden Murat Özcan, Buyer Dağı'nda temmuz ayında karla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yaz ortasında karşılaştığı kar manzarasını fırsata çeviren Özcan, kar üzerinde kayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Bölgede yer yer yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı dikkat çekerken, dağ yollarındaki kar örtüsü görenleri hayrete düşürdü.
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Yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde bulunan kar, doğaseverlere de ilginç görüntüler sundu.
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Elazığ'dan mantar toplamak için çıktığı yolculukta beklenmedik bir manzarayla karşılaştığını belirten Murat Özcan, temmuz ayında karda kaymanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.
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