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Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda karın keyfini böyle çıkardılar

08.07.2026 - 19:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Tunceli'nin Pülümür ilçesine mantar toplamak için giden Murat Özcan, Buyer Dağı'nda temmuz ayında karla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yaz ortasında karşılaştığı kar manzarasını fırsata çeviren Özcan, kar üzerinde kayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Bölgede yer yer yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı dikkat çekerken, dağ yollarındaki kar örtüsü görenleri hayrete düşürdü.

2Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda karın keyfini böyle çıkardılar

Yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde bulunan kar, doğaseverlere de ilginç görüntüler sundu.

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3Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda karın keyfini böyle çıkardılar

Elazığ'dan mantar toplamak için çıktığı yolculukta beklenmedik bir manzarayla karşılaştığını belirten Murat Özcan, temmuz ayında karda kaymanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

4Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda karın keyfini böyle çıkardılar

 

 

 