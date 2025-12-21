Erzurum'da karayolunun ortasında ilginç olay! Karşılarında yatı görenler şaşırdı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.12.2025 - 21:23

Kaynak: İHA

Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunda yat yüklü bir tır, manevra sırasında stop edince yol ortasında kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, karşılarında yatı gören sürücüler şaşırdı.

Van'dan yüklediği yatı İstanbul'a götüren Serkan Ş. yönetimindeki 34 SM 4208 plakalı tır, Erzurum kuzey çevre yolunun Sanayi Köprü Kavşağı'na geldi. Köprü geçişinde yaşanabilecek yükseklik ve ağırlık sorunlarını aşmak isteyen tır sürücüsü, ana güzergah yerine alternatif bir yolu tercih etti.

Tır sürücüsü aracı manevra yapmak için Erzurum-Artvin yoluna dönüş yaptı. Birkaç kilometre sonra uygun manevra alanı bulan yat yüklü tır, karayolunun ortasında stop etti. Bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının sağlanabilmesi için tırın bulunduğu yerden çıkarılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Uzun uğraşlardan sonra tır tekrar karayoluna girdi ve güvenli bir alanda park etmek üzere yola devam etti.

