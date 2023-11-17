Erzurum'da eşini 11 kurşunla öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Olay, 24 Ekim 2022 tarihinde Horasan ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Sarılyıldız ve Ezalettin Sarıyıldız arasında tartışma çıktı. Ezalettin Sarıyıldız, tartışma sırasında silahla eşine 11 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ezalettin Sarıyıldız tutuklandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ile eşinin aralarında bir süredir huzursuzluk olduğu ve sık sık tartıştıkları ve 24 Ekim 2022 tarihinde yine tartışma yaşandığı sanığın, 11 el ateş ederek eşi Yasemin Sarıyıldız'ı öldürdüğünü kaydetti. Cumhuriyet savcısı sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"BEN EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM, KESİNLİKLE BÖYLE BİR AMACIM YOKTU"

Sanık Ezalettin Sarıyıldız savunmasında, "Ben eşimle 20 yıldır evliydim. Bu evlilikten 6 tane çocuğumuz oldu. İstanbul'a gitme konusu olmayınca çevreden de alay konusu olmuştuk. Eşimle yaklaşık 5-6 ay kadar ufak tefek tartışmalarımız oluyordu. Olay günü de sabah kahvaltı yapmadan önce çocukların yıkamış olduğu halıları ben dışarıdan almaya gitmiştim. Dışarıda önüme köpek çıkar diye ruhsatlı silahımı yanıma almıştım. Eve döndüğümde çocukların ortak kullanmış olduğu cep telefonunu İstanbul'da bulunan ablam aradı. Kızım cep telefonunu bana verecekken ben annesine telefonu vermesini söyledim. Eşim yatak odasında kız kardeşimle telefonda konuşurken kapı da açıktı. Ben üzerimdeki silahı yatak odasına dolabın üstüne koyacağım esnada eşim yine İstanbul'a taşınma mevzusundan tartışma çıkardı. Ben de maddi olarak zora düştüğüm için artık bu konuları kapatalım, sıfırdan bir hayata başlayalım dedim. Eşim yine tartışmaya devam edince ben önce kendimi vurayım diye düşündüm. Eğer kendimi vurursam eşim belki durumu anlar ve beni suçlamaktan vazgeçer diye düşünmüştüm. Silahı kafama dayadım ancak eşim hiç oralı olmadı. Ben bana engel olur diye düşünmüştüm. Eşim yine hakaret etmeye devam edince ben duvara doğru ateş etmeye başladım ancak ondan sonrasını hatırlayamıyorum. Ben eşimi çok seviyordum kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Ben böyle olacağımı bilseydim evimi terk ederdim. Bir anlık cinnetle ne yaptığımı bilemedim" dedi.

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HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

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Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ezalettin Sarıyıldız'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak mahkeme heyeti olayın başlangıcında ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının belirlenememesi nedeniyle sanık lehine değerlendirme yaptı. Sonuç olarak mahkeme heyeti sanığa 'haksız tahrik' ve 'takdiri indirim' uygulayarak 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"ÇOCUĞUM ÖLDÜ İÇİM YANIYOR"

Yasemin Sarıyıldız'ın babası Hanifi Kurt, "Benim çocuğumu vurdular. 11 kurşun, bu bir katliam. Çocuğum öldü içim yanıyor. Türkiye hukukuna ben çok güveniyorum. Buna el atmalarını istiyorum. Çocuğumu vurmuşlar. 2 saat üzerinde oyun oynamışlar. Çocuğumu öldürüp silahı eline vermişler. Bunu hakim bey görmüyor mu? Otopside darp izi var. Çocuğumun elmacık kemiğinden ve bacağından darp etmişler. Daha sonra vurmuş. Çocuklarının yanında vurdu. Benim içim yanıyor, onlarında içinin yanmasını istiyorum. 20 sene ceza az. Benim çocuğumun üstünde oyun oynayanlar, halıda ölmüş bir damla kanı yok. Nerede? Kanını getirin bana. Toprakta ölmüşse toprağını istiyorum" diye konuştu.

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"EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUZ"

Yasemin Sarıyıldız'ın halası Ayşe Işık, "Benim elimde büyüdü. Bu cezayı biz hak etmedik. En ağır cezayı istiyoruz. Öyle bir müebbet hapis alsın ki bizim gözümüzün önünde hiç gözükmesin. Biz bir senedir bu acıyı unutmadık. Her gün bu acıyla kalkıyoruz. Bir kadına 11 kurşun sıkılır mı? Sıktıktan sonra da mermileri toplayıp eteğine koymuş intihar süsü vermek için. Öyle bir intihar varsa sende kendin yapsaydın. 11 kurşunla öldürüyor, daha sonra elbiselerini değiştiriyor. Mermileri toplayıp intihar süsü veriyor" şeklinde konuştu.