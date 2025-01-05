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Erzurum'da bitkin halde bulundu! Koruma altına alındı

Erzurum'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.

05.01.2025 - 10:59 | | İHA
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Bitkin halde yediuyur yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. DKMP ekipleri tarafından teslim alınan yediuyur yavrusu koruma altına alındı. DKMP tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak’ın şefkatli ellerinde şırınga yardımıyla sütle beslenen beslenen yediuyur yavrusunun, sağlığına kavuşup erişkin döneme geldikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

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