Erzurum Valisi Çiftçi dolandırılmaktan nasıl kurtulduğunu anlattı

Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında, kentin 2023 yılındaki 9 aylık suç verileri ile 2024 yılının 9 aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.

Dolandırıcılık suçlarında geçen yıla göre yüzde 26'lık artış olduğuna dikkati çeken Çiftçi, dolandırıcıların işbaşında olduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dolandırıcıların kendisini de dolandırılmaya çalıştığını söyleyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bana da bir mesaj attılar. Mesajda bir kargomun geldiği, adresimin güncellenmesi gerektiği belirtiliyor. Adresi güncelledim, sonra ek ödeme talep etti. Ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Bankaların sanal kart uygulamasındaki limitim çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı çekmiş olsaydım, muhtemelen 100-150 bin civarı para çekebileceklerdi. O sanal kart uygulaması ile kurtuldum. Çok dikkatli olmak gerekiyor."

"Asker, polis, savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez"

Dolanıcıların özellikle kendilerine asker, polis, savcı süsü vererek vatandaşları telaşlandırıp, paraların hesaplarına yatırılmasını istediğine dikkati çeken Çiftçi, "Her zaman söylüyoruz, asker polis savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez, altını bozdurmasını, havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür kişilere karşı da uyanık olsunlar." dedi.

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Çiftçi, kişilere karşı işlenen suçlarda hakaret ve tehdit hariç diğer suçlarda düşüş olduğunu belirterek, kentte son 9 ayda kapkaç ve oto hırsızlığı suçlarının yaşanmadığını dile getirdi.

Motosiklet hırsızlığının yüzde 86, evde hırsızlık suçlarının ise yüzde 71 oranında azaldığını açıklayan Çiftçi, ayrıca, cinsel saldırı suçlarında yüzde 43, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında yüzde 40, konut dokunulmazlığı ihlal suçlarında da yüzde 32 düşüş yaşandığı bildirdi.

Vatandaşları rahatsız edecek bazı konularda valilik emri yayımlanacak

Erzurum'da mala karşı işlenen suçlarda oranın yüzde 99.79 olarak Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyleyen Çiftçi, kısa sürede kentteki düğün konvoyları, düğünlerde silahla ateş etme ve başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesine yönelik valilik emri yayımlanacağını da belirtti.

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İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ise son bir haftada 10 bin KADES uygulamasının indirilmesinin sağlandığını ifade etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da katıldı.