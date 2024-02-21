Erzincan'daki maden faciasında son durum: Her iki tarafta da arama faaliyetlerine ara veriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olayın olduğu andan itibaren, çok büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürüyor. 3 bine yakın personel, 800'ün üzerinde araç gereç var. Bu büyük bir kaza. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. 2 milyon metreküp bir kütle. Kayma hiçbir şekilde durmadı. 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti. Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği anda faaliyetlere devam edilecek." dedi.

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"AİLELERİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor. Aileleri sürekli bilgilendiriyoruz. Madeni bilen insanlar, ne tür zorluklarla birlikte olduğumuzu biliyorlar. Onlarla birlikte olacağımızı ifade ediyorum. İdari ve adli konudaki süreç devam ediyor. Buradaki sorumlu kişilere adli soruşturmalar yapılacaktır. Sayı artabilir." dedi.

"ZEHİRLİ BİR ATIĞA RASTLAMADIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Her gün 9 noktadan numune alıyoruz. Şu ana kadar zehirli bir atığa rastlamadık. Herhangi bir tehlikenin oluşmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

"MADEN SAHASINDA KÜÇÜK BİR BARAJ İNŞA EDİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birikme ihtimali olan suya yönelik bir pompa sistemi kuruldu. Maden sahasının adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Sahanın bir üst tarafında alana girmemesi için bir bypass sistemi planlanıyor. Herhangi bir tehlike arz edecek durum yok." dedi.

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"İHMALİ OLAN HESAP VERECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Kök nedenlerin bulunması noktasında müfettişlerimizin çalışmaları sürüyor. İhmal ve kusuru olan kim varsa adalet önünde hesap vereceğini belirtmek isterim." şeklinde konuştu.