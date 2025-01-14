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Erzincan’daki hayvan pazarında şap karantinası uygulamaya konuldu

Erzincan’da bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı bugünden itibaren karantinaya alındı.

14.01.2025 - 13:16 | | İHA
Erzincan’daki hayvan pazarında şap karantinası uygulamaya konuldu

Erzincan’da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Konuya ilişkin belediye ekiplerince megafonla yapılan uyarıda, “Üreticilerimizin dikkatine. İlimizde görülen şap hastalığından dolayı, belediyemiz hayvan pazarı karantina süresince geçici olarak kapatılmıştır. Hayvan hareketliliği kısıtlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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