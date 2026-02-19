GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan’da yangın paniği: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
HaberlerGündem Haberleri Erzincan’da yangın paniği: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Erzincan’da yangın paniği: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

19.02.2026 - 01:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Erzincan’da yangın paniği: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

Erzincan’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi’nde bulunan bir apartmanın ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki engelli kadının evinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı dumanla kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında ev sahibi engelli kadın ile birlikte dumandan etkilenen 3’ü çocuk toplam 8 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Deutsche Welle Yunanca yayın servisini kapatma kararı aldı
#Dünya

Deutsche Welle Yunanca yayın servisini kapatma kararı aldı

Hatay'da heyelan meydana geldi; Ev ve araç zarar gördü
#Gündem

Hatay'da heyelan meydana geldi; Ev ve araç zarar gördü

Erzincan’da yangın paniği: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
#Gündem

Erzincan’da yangın paniği: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi