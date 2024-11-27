GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Erzincan'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

27.11.2024 - 15:17 | | Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)
Erzincan'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, karla kaplı yüksek kesimlerde ve hayvanların sıkça görüldüğü alanlara yem bıraktı. Bu kapsamda, özellikle yaban keçileri, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için uygun yemler özenle seçilerek doğaya bırakıldı.

Erzincanda yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Doğal yaşamın korunması ve ekosistemin dengede tutulması için Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yoğun kış şartlarında yemleme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

GÜNCEL HABERLER

Erzincan'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

2025 teselli ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi kaç TL? Teselli ikramiyesi nedir?

2025 teselli ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi kaç TL? Teselli ikramiyesi nedir?

Yozgat'ın coğrafi işaret tescilli ürünü Testi Kebabı damaklarda unutulmaz tat bırakıyor

Yozgat'ın coğrafi işaret tescilli ürünü Testi Kebabı damaklarda unutulmaz tat bırakıyor