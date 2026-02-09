Erzincan'da pazar tezgahlarında devreye alındı!

Haberin Devamı

Belediye Başkanı Bekir Aksun’un talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında zabıta ekipleri il genelinde kurulan pazar yerlerindeki tezgâhları tek tek gezdi, ürün fiyatlarının net ve görünür şekilde sergilenmesi için standart fiyat etiketlerini esnafa dağıttı.



Uygulamayla, vatandaşların alışveriş sırasında fiyatları kolaylıkla karşılaştırabilmesi, ürünlerin gerçek değerini görebilmesi ve fiyat karmaşalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Denetimlerin sıkılaştırıldığı pazar yerlerinde, ticaretin daha düzenli ve hakkaniyetli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.



Erzincan Belediye Zabıta Müdürü Mehmet Polat, uygulamanın hem esnaf hem de vatandaş açısından önem taşıdığını belirterek, "Erzincan’da herkesin hakkını koruyan, düzenli ve güvenilir bir pazar kültürü oluşturmak istiyoruz. Fiyat etiketlerinin görünür hale gelmesi hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için kolaylık sağlayacak. Erzincan Belediyesi olarak amacımız, kentte yaşam kalitesini her alanda yükseltmektir" dedi.



Zabıta ekipleri, fiyat etiketi dağıtımı sırasında esnafa bilgilendirmelerde bulunarak, fiyatların açık, net, okunabilir ve güncel şekilde yer almasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.