GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan’da kimsenin bilmediği o noktaya motorlarla girdiler! Kamerayı açtıklarında karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar
HaberlerGündem Haberleri Erzincan’da kimsenin bilmediği o noktaya motorlarla girdiler! Kamerayı açtıklarında karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar

Erzincan’da kimsenin bilmediği o noktaya motorlarla girdiler! Kamerayı açtıklarında karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar

23.06.2026 - 09:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da kimsenin bilmediği o noktaya motorlarla girdiler! Kamerayı açtıklarında karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, zorlu ulaşım şartları ve 2 bin metrelik yüksek rakımı nedeniyle gizemini koruyan doğa harikası Konarlı Şelalesi, motokros tutkunları Cansel Atilla ve Recep Sulu’nun aksiyon kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kar sularının erimesiyle debisi zirveye ulaşan ve 30 metreden gürleyen şelalenin büyüleyici görüntülerini Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Rota: Konarlı Şelalesi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Dijital dünyada büyük yankı uyandıran bu macera, Erzincan’ın saklı turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 2 bin metre rakımda bulunan Konarlı Şelalesi, motokros tutkunları Cansel Atilla ve Recep Sulu'nun aksiyon kamerasına yansıdı.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelaleye ulaşan motokroscuların çektiği görüntüler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından sosyal medya hesabında "Rota: Konarlı Şelalesi" notuyla paylaşıldı.

Konarlı Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesi ve kar sularının etkisiyle artan debisiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülen şelale, bulunduğu konum ve ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle çok fazla bilinmese de doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Erzincan’da kimsenin bilmediği o noktaya motorlarla girdiler Kamerayı açtıklarında karşılarına çıkan manzaraya inanamadılar

Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaz aylarında serin havasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede sıcaklıkların yaklaşık 16 dereceye kadar ulaştığı belirtilirken, ziyaretçiler yayla atmosferinde vakit geçirme imkânı buluyor.

Yıl boyunca akışını sürdüren şelalenin suları, Konarlı Deresi üzerinden Karasu Nehri'ne ulaşıyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Konarlı Şelalesi, Erzincan'ın keşfedilmeyi bekleyen önemli turizm değerleri arasında gösteriliyor.

Güncel Haberler

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 23 Haziran 2026 İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler: İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?
#Gündem

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 23 Haziran 2026 İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler: İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

Üretici kan ağlıyor, aracı kazanıyor! Hatay'da şeftali bahçede 15 TL, pazarda 60 TL: 4 katlık dev uçurum!
#Gündem

Üretici kan ağlıyor, aracı kazanıyor! Hatay'da şeftali bahçede 15 TL, pazarda 60 TL: 4 katlık dev uçurum!

İzmir'de nefes aldıracak proje! Yıllardır atıl duran köşk yaşam merkezine dönüşüyor
#Gündem

İzmir'de nefes aldıracak proje! Yıllardır atıl duran köşk yaşam merkezine dönüşüyor