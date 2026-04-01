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Erzincan'da kilosu 200 TL'ye sokakta satılıyor! Sezon açıldı

01.04.2026 - 08:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da kilosu 200 TL'ye sokakta satılıyor! Sezon açıldı

Erzincan’da doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

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Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle toplanmaya başlayan çiriş otu, hem sağlık açısından faydaları hem de yöre halkına gelir sağlama özelliğiyle öne çıkıyor.

Dağlık alanlar, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu, vatandaşlar tarafından kökünden özenle kesilerek torbalara yerleştiriliyor ve evlere taşınıyor. Toplanan otların bir kısmı yemeklerde kullanılırken, fazlası kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.

Erzincanda kilosu 200 TLye sokakta satılıyor Sezon açıldı

Yörede "gulik" olarak da bilinen çiriş otu, çorba, gözleme ve konserve gibi yemeklerde değerlendiriliyor. Seyyar satıcı İsa Kurt, çiriş otunun özellikle bağırsak sorunları yaşayanlar ve kilo vermek isteyenler için faydalı olduğunu belirterek, tamamen doğal olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar da çiriş otunu çorba, kavurma, börek ve ıspanak gibi yemeklerde kullanarak, dağlarda doğal olarak yetişen bu bitkinin sağlığa faydasından yararlanıyor. Yetkililer, doğal olarak yetişen çiriş otunun hem sağlık hem de yöresel ekonomi açısından önemine dikkat çekiyor.

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