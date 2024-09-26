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Erzincan'da feci kaza! Tıra çarpan araçtan sağ çıkamadılar

Ramazan C’nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.

26.09.2024 - 13:16 | | AA
Erzincan'da feci kaza! Tıra çarpan araçtan sağ çıkamadılar

Erzincan’da hafif ticari aracın tıra çarpması nedeniyle 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ramazan C’nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C’yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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