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Erzincan’da çilek hasadı

31.07.2025 - 23:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da çilek hasadı

Erzincan’da yaz meyvelerinin olmazsa olmazı çilekte hasat sürüyor.

Damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti, farklı aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken çilekte hasat heyecanı başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutan kadın ve erkek işçiler, saat 10'a çilek topluyor.

Yaklaşık 20 gün süren hasatta toplanan çilekler ise daha sonra pazar ve yol kenarlarındaki tezgâhlarda satışa sunuluyor. Üzümlü’de çiftçilere ve mevsimlik işçilere kazanç sağlayan çilek üretimi, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

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