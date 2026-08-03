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Erzincan’da çifte yatırım hamlesi! 'Bölge tarımına önemli katkı sağlayacak'

03.08.2026 - 08:07Güncellenme Tarihi:
Erzincan’da çifte yatırım hamlesi! 'Bölge tarımına önemli katkı sağlayacak'

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde gerçekleştirilen cadde, sera ve sulama yatırımlarının açılış programına katıldı.

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Program kapsamında ilk olarak ilçe merkezinde Binali Yıldırım'ın adını taşıyan caddenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Çayırlı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla sebze ve meyveye ulaşmasını amaçlayan sera alanlarının açılışı yapıldı. Protokol üyeleri seralarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın son bölümünde ise 96 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacak Turnaçayırı Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı kapsamındaki ana boru hattı çalışmaları yerinde incelendi. Yetkililerden proje hakkında bilgi alan Binali Yıldırım ve Vali Hamza Aydoğdu, yatırımların bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Binali Yıldırım, Çayırlı ilçesine kazandırılan yatırımların hayırlı olmasını temenni ederek projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara, çalışanlara ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

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