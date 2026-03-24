Erol Köse’nin düşme anına ilişkin görüntüler ve son notu ortaya çıktı

Sarıyer Maslak Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında 40 katlı bir sitenin 16’ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Köse’nin düşerek yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Köse’nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Ölmeden önce yazdığı not ortaya çıktı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Erol Köse’nin ölmeden önce yazdığı öne sürülen bir not ortaya çıktı. Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta, "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın" yazdığı ortaya çıktı.